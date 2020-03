Tipps von Psychotherapeuten : Neuer Podcast "Coronaland": Wie Sie die Krise mental gut überstehen

An diesem Freitag startet der neue Podcast "Coronaland – Zwischen Krise und Perspektive".

19. März 2020, 17:40 Uhr

Schwerin | Was macht das Coronavirus mit unserem Land, unserem Alltag und unserer Wirtschaft? In diesem Podcast sprechen die Redakteure Anna Scholz und Mark Otten mit Betroffenen und Expert*innen über die vielschichtigen Auswirkungen der Corona-Krise – und zeigen mögliche Lösungen auf. Neue Folgen gibt es immer dienstags und freitags.

Die erste Folge widmet sich dem Thema soziale Isolation und Quarantäne. Zu Gast sind die Psychotherapeuten Hans-Jürgen Papenfuß und Johanna Thünker und es geht um Einsamkeit, Routinen – und die richtige Einstellung. Papenfuß hat mit zahlreichen Häftlingen einer Strafanstalt in Mecklenburg-Vorpommern gearbeitet – also mit Menschen, deren Freiheit extrem und für lange Zeit eingeschränkt ist. Die Bottroper Verhaltenstherapeutin Thünker gibt Tipps, wie man die Situation des derzeit so eingeschränkten öffentlichen und sozialen Lebens annehmen und überstehen kann.

Hören können Sie den Podcast direkt hier: