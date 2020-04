Podcast Coronaland : Kündigung, Kurzarbeit, Urlaub während Corona: Diese Rechte haben Arbeitnehmer

Im Podcast "Coronaland" klärt eine Rechtsanwältin über die Rechte von Arbeitnehmern während der Corona-Krise auf.

von Mark Otten und Anna Scholz

14. April 2020, 11:04 Uhr

Schwerin | Darf der Chef in Corona-Zeiten bewilligten Urlaub stornieren oder Angestellte in den Urlaub schicken? Müssen Arbeitnehmer Kurzarbeit und Gehaltseinbußen akzeptieren? Und wie kurzfristig dürfen Arbeitgeber den Mitarbeitern kündigen? Diese und weitere Fragen beantwortet Rechtsanwältin Renate Schmid in der achten Folgen des Podcasts "Coronaland" im Gespräch mit unseren Redakteuren Anna Scholz und Mark Otten.

Hören Sie die Folge direkt hier:





Hilfe für Beziehungen, Eltern und Schwangere: Zu den weiteren Folgen von "Coronaland"