Podcast Coronaland : Corona-Krise: Wie Sie Ihr Geld derzeit am besten anlegen

Ein Finanzexperte von Stiftung Warentest gibt Tipps – in der neuen Folge des Podcasts "Coronaland".

von Mark Otten und Anna Scholz

24. April 2020, 11:03 Uhr

Berlin | Die Börsenkurse schwanken während der Corona-Pandemie so stark wie seit Jahren nicht mehr – sollten Anleger also die Finger von Aktien lassen? Sind Gold und das Festgeldkonto derzeit die besseren Optionen? Diese und weitere Fragen beantwortet Yann Stoffel, Finanzexperte von Stiftung Warentest, in dieser Folge des Podcasts "Coronaland" im Gespräch mit unseren Redakteuren Anna Scholz und Mark Otten.

Hören Sie die Folge direkt hier:





Urlaubsplanung, Arbeitnehmerrechte und mehr: Zu den weiteren Folgen "Coronaland"