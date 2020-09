Für Mecklenburg-Vorpommern : Polizei entdeckt verwahrlostes Kind in Drogenhölle – Audio Snack am 28. September

Ob politische Entscheidungen, Wochenendtipps oder das Coronavirus – hier erfahren Sie die wichtigsten Entwicklungen aus Ihrer Region in 120 Sekunden.

von Bastian Rabeneck

28. September 2020, 08:00 Uhr

Schwerin | Im Schwerpunkt: Zwischen Drogen, Müll und Dreck hat die Polizei in der Nacht zu Freitag einen achtjährigen Jungen in einer Schweriner Wohnung entdeckt und in die Obhut des Jugendamtes übergeben.





Die Hintergründe zum Nachlesen:

Polizei rettet verwahrlostes Kind aus Drogenhölle



Warnstreiks im Nahverkehr angekündigt



Verdacht auf Betrug bei Corona-Hilfen in mehr als 250 Fällen



Was ist der „SVZ Audio Snack“?

In 120 Sekunden geben wir Ihnen täglich einen Überblick über die relevantesten Entwicklungen in Mecklenburg-Vorpommern (Mo. - Fr.: 8 Uhr): ob politische Entscheidung, Wochenendtipps oder das Coronavirus.

Wo kann ich den „SVZ Audio Snack“ hören?

Alle Folgen vom „SVZ Audio Snack“ finden Sie auf der Internetseite www.svz.de/audiosnack. Außerdem können Sie das News-Update ganz einfach auf dem Smartphone hören. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist, eine der gängigen Apps herunterzuladen – beispielsweise Spotify oder Deezer. Für iPhones gibt es zusätzlich die App Apple Podcasts. Über die integrierte Suchfunktion ist „SVZ Audio Snack“ leicht zu finden. Sie können den „SVZ Audio Snack“ auch über das Telefon hören unter 0385/58095209.