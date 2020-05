Für Mecklenburg-Vorpommern : Audio Snack am 29. Mai – Die Enttäuschung in Rostock weicht der Vorfreude auf Hanse Sail

Ob politische Entscheidungen, Wochenendtipps, das Coronavirus oder spannende Ereignisse in Ihrer Region: täglich geben wir Ihnen in 120 Sekunden einen Überblick über die relevantesten Entwicklungen in Mecklenburg-Vorpommern

von Anna Rüb

29. Mai 2020, 08:00 Uhr

Schwerin | Im Schwerpunkt: Noch im April sagte Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen die 30. Hanse Sail ab. Jetzt will die CDU/UFR-Fraktion in der Bürgerschaft das maritime Großereignis 2021 um mindestens zwei Tage verlängern.









Die Hintergründe zum Nachlesen:

Die Enttäuschung in Rostock weicht der Vorfreude auf die Sail 2021



Landrat Sebastian Constien übt scharfe Kritik am Vorgehen der Landesregierung



Online zum Lehrvertrag: Die Wirtschaft in MV macht trotz Corona-Krise, Kurzarbeit und Auftragsflaute in vielen Betrieben an der Berufsausbildung im Land keine Abstriche



Was ist ein Flash-Briefing?

Der Begriff setzt sich zusammen aus den beiden englischen Wörtern Flash (Blitz) und Briefing (Zusammenfassung/Information). Damit sind kurze, informative Audio-Beiträge gemeint, die online bereitgestellt und jederzeit abgerufen werden können.

Worum geht es beim "SVZ Audio Snack“?

Das „SVZ Audio Snack“ ist ein Flash-Briefing der Schweriner Volkszeitung. Der Audiobeitrag fasst in 120 Sekunden zusammen, welche aktuellen Auswirkungen das Coronavirus auf den Alltag in Mecklenburg-Vorpommern hat. Aber auch politische Entscheidungen und Weggehtipps haben wir für Sie im Programm

Wo kann ich den „SVZ Audio Snack“ hören?

Alle Folgen vom „SVZ Audio Snack“ finden Sie auf der Internetseite www.svz.de. Außerdem können Sie das Flash-Briefing ganz einfach auf dem Smartphone hören. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist, eine der gängigen Apps herunterzuladen – beispielsweise „Spotify“ oder „Deezer“. Für iPhones gibt es zusätzlich die App „Apple Podcasts“. Über die integrierte Suchfunktion ist „Coronavirus aktuell“ leicht zu finden. Das Flash-Briefing steht auf allen Kanälen kostenlos zum Abruf bereit.