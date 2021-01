Für Mecklenburg-Vorpommern : Impfzentren in MV nehmen die Arbeit auf – Der Audio Snack am 12. Januar

Corona aktuell und mehr – Erfahren Sie täglich im SVZ Audio Snack, was Sie jetzt aus Ihrer Region wissen müssen.

von Bastian Rabeneck

12. Januar 2021, 05:00 Uhr

Schwerin | Im Schwerpunkt:

Zwar fließt trotz Zulassung eines zweiten Präparats der Nachschub an Impfstoff in MV noch spärlich, doch rollt die Impfung nun mehr und mehr an. Näheres hören Sie im Schwerpunkt des SVZ Audio Snacks.

Die Hintergründe zum Nachlesen:

Impfzentren nehmen die Arbeit auf



Friedrichsmoor steht unter Schock



Mobiles Impfteam in Corona-Quarantäne



