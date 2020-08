Für Mecklenburg-Vorpommern : Güstrower Jungen retten 60-Jährigem das Leben – Audio Snack am 10. August

Ob politische Entscheidungen, Wochenendtipps oder das Coronavirus – hier erfahren Sie die wichtigsten Entwicklungen aus Ihrer Region in 120 Sekunden.

von Lisa Kleinpeter

10. August 2020, 08:00 Uhr

Schwerin | Im Schwerpunkt: Zwei Jungen aus Güstrow haben am Freitagabend einem 60-Jährigen offenbar das Leben gerettet. Der trieb leblos im Wasser an der Badestelle am Güstrower Inselsee. Mehr zur Geschichte der jungen Helfer hören Sie im Schwerpunkt des SVZ Audio Snacks.





Was ist der „SVZ Audio Snack“?

In 120 Sekunden geben wir Ihnen täglich einen Überblick über die relevantesten Entwicklungen in Mecklenburg-Vorpommern (Mo. - Fr.: 8 Uhr): ob politische Entscheidung, Wochenendtipps oder das Coronavirus.

Wo kann ich den „SVZ Audio Snack“ hören?

Alle Folgen vom „SVZ Audio Snack“ finden Sie auf der Internetseite www.svz.de/audiosnack. Außerdem können Sie das News-Update ganz einfach auf dem Smartphone hören. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist, eine der gängigen Apps herunterzuladen – beispielsweise Spotify oder Deezer. Für iPhones gibt es zusätzlich die App Apple Podcasts. Über die integrierte Suchfunktion ist „SVZ Audio Snack“ leicht zu finden. Sie können den „SVZ Audio Snack“ auch über das Telefon hören unter 0385/58095209.