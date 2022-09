Lange Schlangen am Südufer des Pfaffenteichs, um Biernachschub zu besorgen oder sich ein leckeres ungarisches Langosch zu kaufen. Am Nordufer sind die Plätze in den Auto-Scooter oder im Breakdancer heiß begehrt. Doch auch Abseits der Altstadtfest-Klassiker gibt es einiges zu erleben.

Dabei sah es lange Zeit nach einem eher traurigen Altstadtfest aus. Der Grund? Das Wetter wollte partout nicht mitspielen. Beim Aufbauen am Donnerstag, bei der Eröffnung am Freitag und auch über die Mittagszeit am Sonnabend, wollte es einfach nicht trocken bleiben. Zum Nachmittag erbarmte sich der Wettergott dann aber doch und der Himmel hellte sich auf.

Einen Greifvogel auf dem Arm

Und das ganz zur Freude von den Besuchern und den Händlern. Die Wege rund um den Pfaffenteich sind voll. Es wird Karussell gefahren, gegessen, getrunken und eingekauft. Doch auch abseits der Kirmes-Evergreens, gibt es einiges Interessantes auf dem Altstadtfest zu bestaunen. Oder wie oft sieht man schon einen mittelamerikanischen Wüstenbussard und darf ihn auf den Arm nehmen?

Informierten sich über die Jagdvögel und freuten sich, einen Mittelamerikanischen Wüsstenbussard auf den Arm nehmen zu dürfen: Altstadtfest-Besucher Hanna Meyer und Stefan Borchardt.

Das dachte sich offensichtlich auch Hanna Meyer, als sie den Stand von Falkner Reinhardt Eggert sah. Der Falkner möchte mit seinem Stand über die Tiere und die Jagd aufklären, ist dafür immer wieder auf dem Altstadtfest. Und das zum Glück für Meyer, die extra aus Wismar für das Schweriner Altstadtfest angereist ist.

„Mit so etwas habe ich hier überhaupt nicht gerechnet. Mich freut es aber total, weil ich mich sehr für Raubtiere interessiere. Sowas würde ich mir auf Festen häufiger wünschen.“ Hanna Meyer Besucherin Altstadtfest

Für Jedermann sind solche Raubvögel nicht, das ist klar. Zum Glück gibt es auch noch Alternativen. Ein kleines Präsent für das eigene Baby oder den Nachwuchs von Freunden beispielsweise. Da wäre der Stand von Mandy Wagner an der Westseite des Pfaffenteichs die richtige Adresse.

Mit dem Verkauf von selbst gebasteltem Babyspielzeug hat sich Mandy Wagner selbstständig gemacht. Bei der Arbeit hat sie mächtig Spaß.

Die Sukowerin bastelt personalisierte Schnullerketten oder verkauft Armbänder. Das Besondere dabei: Die Schnullerketten können von den Gästen selbst zusammengestellt werden. „Mir macht das einfach Spaß. Ich bin inzwischen damit viel unterwegs. Da ist so ein kleines Heimspiel immer etwas Tolles“, erklärt Wagner.

Mit Babyspielzeug selbstständig gemacht

Seit etwa sieben Jahren kommt sie daher zum Schweriner Altstadtfest. Anfangs war es noch ein Hobby, ein kleiner Nebenjob. Inzwischen hat sich die Sukowerin mit dem Verkauf von Babyspielzeug jedoch selbstständig gemacht. „Solche Feste sind immer eine gute Möglichkeit, um zu zeigen, was genau man eigentlich macht.“

Echte Raritäten gibt es wiederum beim Verkaufsstand von André Dädler. Doch sein erster Besuch auf dem Schweriner Altstadtfest verlief denkbar schlecht. „In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ich beklaut“, so der Standbetreiber. Bis halb zwei sei er selbst wach gewesen, hat sich dann in seinem Auto schlafen gelegt. Am nächsten Morgen sei dann Ware im Wert von 800 Euro weg gewesen.

Diese Videospiele sind sicherlich nicht mehr in jedem Schrank zu finden.

Dennoch: Videospielfans kommen bei Dädler noch immer auf ihre Kosten. Dazu zählen auch Sammler oder Fans von alten Videospielen. Nicht überall findet man schließlich das Spiel „WorldCupUSA 94“ von 1994 für die Sega Konsole. Doch noch weitere Oldschool-Spiele sind im Angebot.

Breakdancer als Publikumsliebling

Doch natürlich locken auch wieder die Publikumsmagnete zum größten Fest des Jahres. Die Schlange vor dem Tickethäuschen des Breakdancers am Nordufer ist lang. Auch die Plätze auf dem Kettenkarussell sind belegt und die Bratwürstchen vom Grill sind hoch im Kurs. „Es läuft dieses Jahr gut. Wir hatten bisher teilweise ein wenig Pech mit dem Wetter, aber dennoch sind wir bisher zufrieden“, sagt auch Schausteller Nils Engelbrecht vom Breakdancer.

Der Höhepunkt wartet indes noch auf die Schweriner. Um 22.30 Uhr steigt das große Altstadtfest-Feuerwerk.