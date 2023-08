Der Sommer 2023 fühlte sich in Mecklenburg-Vorpommern nicht gerade heiß an und war dennoch wärmer als normal. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) ermittelte in seiner vorläufigen Bilanz für den Nordosten eine Durchschnittstemperatur von 17,8 Grad. Im Schnitt der Jahre 1961 bis 1990 waren es 16,3 Grad, wie der DWD am Mittwoch an seinem Sitz in Offenbach mitteilte. Der meteorologsche Sommer endet an diesem Donnerstag (31. August).

2000 deutsche Messstationen ausgewertet

Bundesweit lag der Sommer 2023 mit einer Durchschnittstemperatur von 18,6 Grad Celsius um 2,3 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990. Ausgewertet wurden rund 2000 Messstationen für die Monate Juni bis August. Im Vergleich zur aktuellen und wärmeren Vergleichsperiode 1991 bis 2020 betrug die Abweichung genau ein Grad.

Nur in einem Bundesland war es noch kühler

Mecklenburg-Vorpommern war dem DWD zufolge das zweitkühlste Bundesland nach Schleswig-Holstein, wo eine Durchschnittstemperatur von 17,2 Grad ermittel wurde. Die Sonne schien im Nordosten 720 Stunden (676 Stunden in Schnitt der Jahre 1961-1990). Regen gab es auch mehr als üblich, und zwar 205 Liter pro Quadratmeter nach 187 Litern im Schnitt der Jahre 1961 bis 1990. Bundesweit kam mit rund 270 Litern pro Quadratmeter jetzt allerdings noch deutlich mehr Nass vom Himmel als im Nordosten.

DWD-Sprecher: Klimawandel live zu erleben

„Seit nun 27 Jahren werden in Deutschland zu warme Sommer gemessen“, sagte DWD-Sprecher Uwe Kirsche. „Wieder können wir den Klimawandel live erleben.“ Die Vereinten Nationen (UN) bezeichnen den Klimawandel als langfristige Veränderungen der Temperaturen und Wettermuster, die seit dem 19. Jahrhundert „hauptsächlich auf menschliche Tätigkeiten zurückzuführen“ seien - diese sind nach UN-Angaben vor allem die Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Kohle, Erdöl und Erdgas.