Wechselhaftes Wetter Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Wetter Wetter im Nordosten bleibt wechselhaft Von dpa | 26.07.2023, 08:29 Uhr

Das Wetter in Mecklenburg-Vorpommern bleibt eher wechselhaft. Bei einer Mischung aus Sonne und Wolken kann es laut einer Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts am Mittwoch vereinzelt gewittern. Dabei sind auch Böen von Windstärke sieben und acht zu erwarten. Ansonsten bleibt der Wind schwach bis mäßig, an der Küste vorübergehend frisch. Die Temperaturen erreichen zwischen 18 und 20 Grad. Vereinzelte Schauer nehmen im Tagesverlauf eher zu und lassen erst gegen Abend wieder nach. In der Nacht hält sich der Niederschlag in Grenzen. Nur an der Ostsee kann es zu einzelnen Schauern kommen.