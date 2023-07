Dunkle Wolken und Regen im Anmarsch: Ein typisches Bild für die Wetterlage im Juli in Norddeutschland. Foto: imago-images/Agentur 54 Grad up-down up-down Vorhersage bis Samstag Wetter in MV: Unbeständig und regnerisch – Temperaturen steigen leicht an und | 24.07.2023, 12:47 Uhr Von Alexander Barklage Maria Lentz | 24.07.2023, 12:47 Uhr

Regenschirme raus, heißt es in den kommenden Tagen in Mecklenburg-Vorpommern. Wolken, Regen und Wind beherrschen auch in dieser Woche das Wetter. Die Aussichten im Einzelnen.