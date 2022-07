ARCHIV - Ein Einsatzfahrzeug der DLRG Wasserrettung fährt über einen Strand. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild FOTO: Hauke-Christian Dittrich up-down up-down Landkreis Rostock Urlauberin in Graal-Müritz aus Ostsee gerettet Von dpa | 12.07.2022, 09:35 Uhr

Retter haben in Graal-Müritz (Landkreis Rostock) eine hilflose Urlauberin aus der Ostsee geholt und wiederbelebt. Der Vorfall ereignete sich am Montagabend am Strand unweit von Rettungsturm und Seebrücke, wie Andre Rieckhoff, Leiter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Graal-Müritz, am Dienstag sagte. Die Frau war nach Feierabend in die 17 Grad kalte Ostsee gegangen und trieb plötzlich hilflos im flachen Wasser.