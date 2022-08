ARCHIV - Uri Geller setzt auf die Kraft seiner Gedanken. Foto: Ilia Yefimovich/dpa FOTO: Ilia Yefimovich up-down up-down Illusionist Uri Geller an Putin: Atomkrieg mit Gedankenkraft verhindern Von dpa | 04.08.2022, 14:04 Uhr

Der israelische Unterhaltungskünstler hat einen offenen Brief an Russlands Präsidenten Wladimir Putin geschrieben. Darin schreibt er, wie er die Kraft seiner Gedanken einsetzen will.