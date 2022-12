Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Landkreis Rostock Transporter überschlägt sich: Fahrer aus Wagen geschleudert Von dpa | 31.12.2022, 09:44 Uhr

Der Fahrer eines Transporters ist bei einem Unfall in Lalendorf-Tolzin (Landkreis Rostock) aus seinem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt worden. Der 48-Jährige war am späten Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und durch einen Straßengraben gefahren, bis die Vorderseite des Fahrzeugs gegen einen Wall krachte. Daraufhin überschlug sich der Transporter und kam auf einem angrenzenden Privatgrundstück zum Stehen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer aus dem Auto geschleudert. Später wurde er per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Wegen Verdachts auf Trunkenheit am Steuer wurde ihm eine Blutprobe entnommen.