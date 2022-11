Telefonbetrug Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Schockanruf Telefonbetrüger wollen Seniorin um 40.000 Euro bringen Von dpa | 23.11.2022, 07:34 Uhr

Aufmerksame Mitarbeiter einer Sparkasse haben einer 92-jährigen Frau aus Greifswald ihr Erspartes in Höhe von rund 40.000 Euro gerettet. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, wäre die Seniorin am Dienstag fast auf eine perfide Masche von Trickbetrügern hereingefallen. Unbekannte hatten die Rentnerin mittags angerufen und sich als ihre Enkelin und Polizist ausgegeben. Unter Tränen soll die Anruferin geschildert haben, wie sie einen tödlichen Unfall verursacht habe.