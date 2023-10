Polizeiaufruf Sturmflutwarnung: Häuser an dänischer Ostseeküste verlassen Von dpa | 19.10.2023, 12:29 Uhr | Update vor 30 Min. Ostsee vor Kopenhagen Foto: picture alliance/dpa/Symbolbild up-down up-down

Anwohner und Urlauber an der Ostseeküste im Süden und im Osten Dänemarks sollen spätestens am Freitagmorgen das Küstengebiet verlassen. Dazu forderte die dänische Polizei am Donnerstag aufgrund einer zu erwartenden Sturmflut auf. Betroffen seien demnach unter anderem die auch bei deutschen Urlaubern beliebten Sommerhausgegenden an den Südküsten der Inseln Lolland, Falster und Fünen sowie in den Förden von Haderslev, Aabenraa und Flensburg.