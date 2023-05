Protest gegen LNG-Gasterminal auf Rügen Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down Regierung Standortwahl für Rügener LNG-Terminal sorgt für Kritik Von dpa | 10.05.2023, 17:33 Uhr

Der von der Bundesregierung für ein LNG-Terminal favorisierte Standort Mukran im Osten Rügens stößt bei Verbänden und in der Landespolitik auf Kritik. „Mit den vorliegenden Planungen soll ein auf unsicherer Datenbasis behauptetes energiewirtschaftliches Problem einmal mehr auf Kosten der Natur gelöst werden“, sagte der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH), Sascha Müller-Kraenner, am Mittwoch. Er kündigte politischen und rechtlichen Widerstand gegen das geplante Flüssigerdgas-Terminal an.