Landkreis Rostock Staatsanwältin: Sechs Jahre Haft für mutmaßlichen Bankräuber Von dpa | 15.02.2023, 11:18 Uhr

Ein 46-jähriger Mann soll wegen eines Banküberfalls in Rerik nach dem Willen der Staatsanwaltschaft für sechs Jahre hinter Gitter. Es liege eine besonders schwere räuberische Erpressung vor und der Angeklagte sei voll schuldfähig, sagte die Staatsanwältin am Mittwoch in ihrem Plädoyer vor dem Rostocker Landgericht.