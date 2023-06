Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Sonnenblende verstellt: Drei Verletzte, hoher Schaden Von dpa | 14.06.2023, 08:29 Uhr

Bei einem Auffahrunfall bei Gnoien (Landkreis Rostock) sind drei Menschen verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen soll eine 33-jährige Autofahrerin ihre Sonnenblende verstellt und deswegen ihren Wagen am Dienstag viel zu spät gebremst haben, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Der vor ihr nach Norden fahrende Wagen hatte links abbiegen wollen und war langsamer gefahren. Beide Fahrzeuge kollidierten und schleuderten in entgegengesetzte Richtungen von der Landesstraße 23. Die 39-jährige Fahrerin des ersten Autos, ihre 13-jährige Beifahrerin und die mutmaßliche Unfallverursacherin wurden verletzt. Die Autos mussten geborgen werden, die Straße war zur Bergung vorübergehend gesperrt. Es entstand ein Schaden von 36.000 Euro.