Internetkriminalität Seniorin verliert 50.000 Euro bei Krypto-Geld-Betrug im Netz Von dpa | 16.03.2023, 07:56 Uhr

Das Polizeipräsidium in Neubrandenburg warnt aus aktuellem Anlass vor den sehr vielfältigen Betrugsmaschen mit digitalem Geld. Eine Rentnerin aus dem Kreis Mecklenburgische Seenplatte fiel auf solche Masche mit Kryptowährungen herein, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Die 70-Jährige habe zuerst 5000 Euro auf zwei ausländische Konten überwiesen. Als ihr dabei Gewinne angezeigt wurden, wurde die Seniorin über Wochen hinweg wagemutiger. Sie büßte insgesamt 50.000 Euro ein und habe Anzeige erstattet.