Thorsten Marx Foto: picture alliance / dpa up-down up-down Verteidigung Russische Flotte informierte Nato nicht über Ostsee-Manöver Von dpa | 05.06.2023, 15:11 Uhr

Die russische Flotte hat die Nato nicht über ihr Manöver mit 40 Schiffen und 25 Kampfflugzeugen in der Ostsee in Kenntnis gesetzt. „Wir sind über das Manöver von russischer Seite nicht informiert worden“, sagte der Kommandeur der Marine-Kräfte der schnellen Nato-Eingreiftruppe, Flottillenadmiral Thorsten Marx, am Montag der Deutschen Presse-Agentur auf der Fregatte „Mecklenburg Vorpommern“.