Gewerkschaften Rund 50 Teilnehmer bei Post-Warnstreiks im Nordosten Von dpa | 19.01.2023, 18:53 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Donnerstagabend an zwei Standorten Beschäftigte der Deutschen Post dem Aufruf Gewerkschaft Verdi zu Warnstreiks gefolgt. Betroffen waren das Briefzentrum Rostock und das Paketzentrum Neustrelitz. An beiden Standorten hätten sich zunächst jeweils rund 20 bis 25 Beschäftigte beteiligt, teilte ein Verdi-Sprecher mit, der mit weiterem Zulauf rechnete. Im Fokus der Aktion stünden die Abend- und Nachtschicht.