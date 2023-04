Großmosaik wird restauriert Foto: Hendrik Schmidt/dpa/Archivbild up-down up-down Kunst Rund 35 Meter hohes DDR-Großmosaik in Halle restauriert Von dpa | 25.04.2023, 05:46 Uhr

Ein aus rund 11.000 Fliesen bestehendes Wandmosaik mit dem Titel „Einheit der Arbeiterklasse und Gründung der DDR“ ist in Halle-Neustadt restauriert worden. Die Wüstenrot Stiftung aus Ludwigsburg habe das Werk des Künstlers Josep Renau (1907-1982) in Kooperation mit der Stadt Halle aufwendig denkmalgerecht instand gesetzt, teilte ein Stadtsprecher zur feierlichen Werkübergabe an diesem Dienstag mit.