Fortsetzung Dreifachmord-Prozess Foto: Bernd Wüstneck/dpa Landgericht Rostock Prozess: Polizei rekonstruiert Leichentransport Von dpa | 31.01.2023, 11:02 Uhr

Im Prozess gegen einen des Mordes an seinen Eltern und seiner Schwester angeklagten 27-Jährigen hat die Polizei weitere Details ihrer Ermittlungsarbeit bekannt gegeben. Danach wurde der Abtransport der drei Leichen rekonstruiert. „Es ist durchaus möglich, das allein zu machen“, sagte am Dienstag ein als Zeuge geladener Polizeibeamter vor dem Landgericht Rostock. Der Angeklagte soll die Leichen mit einer Sackkarre transportiert haben. Der Ermittler wertete auch Belege und Quittungen über Einkäufe in Baumärkten aus, die mit dem Bau der Särge in Verbindung stehen könnten.