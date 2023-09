Warin Polizisten retten bei Dunkelheit verunglückten Angler Von dpa | 27.09.2023, 10:36 Uhr | Update vor 41 Min. Polizei Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Polizisten haben einen verunglückten Angler bei Warin (Nordwestmecklenburg) gerettet. Der 65-jährige Mann war in voller Montur am Montagabend aus seinem Boot in den Glammsee gefallen und kam nicht mehr heraus, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Wismar sagte. Eine Passantin hörte bei Dunkelheit die Hilferufe des Anglers und alarmierte die Polizei. Zwei Beamte legten am Ufer ihre Ausrüstung ab, schwammen zu dem etwa 200 Meter entfernten Hilflosen und bugsierten ihn in sein Boot. Der stark unterkühlte Angler wurde an Land Rettern übergeben, die ihn in eine Klinik brachten. Dort wurde er versorgt und habe das Krankenhaus auch wieder verlassen können. Weshalb der 65-Jährige ins Wasser gefallen war, sei noch unklar.