Ludwigslust-Parchim Personenzug rammt Kleintransporter: Niemand verletzt Von dpa | 25.07.2023, 09:37 Uhr

An einem unbeschrankten Bahnübergang bei Lutheran (Ludwigslust-Parchim) sind ein Kleintransporter und ein Bahn-Triebwagen zusammengestoßen. Verletzt wurde dabei niemand, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Nach ersten Ermittlungen hatte der 26-jährige Fahrer des Kleintransporters am Montag den herannahenden Personenzug nicht rechtzeitig bemerkt und war noch über die Gleise gefahren, so dass der Zug das Fahrzeug erfasste. Der Zugverkehr auf der Nebenstrecke zwischen Parchim und Lübz war längere Zeit beeinträchtigt. Die Schadenshöhe stehe noch nicht genau fest.