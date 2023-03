Sommerurlaub Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Tourismus Neue Kurabgabe in Rostock doch noch nicht zur Hochsaison Von dpa | 28.03.2023, 17:41 Uhr

Eine geplante Kurabgabe für Rostock und Warnemünde soll nun doch nicht zur kommenden Hochsaison in Kraft treten. Es gebe weitergehenden Erklärungsbedarf seitens der Branche und der Politik, sowohl was gesetzliche Bestimmungen des Landes als auch die Umsetzung angehe, teilte die Tourismuszentrale von Rostock und Warnemünde am Dienstag mit.