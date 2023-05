Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Polizei ermittelt gegen Fahrer Nach Unfall in Stralsund: Junge stirbt an Verletzungen im Krankenhaus Von Winfried Wagner | 24.05.2023, 11:23 Uhr

Tragisches Ende eines Schultages: In Vorpommern ist ein Neunjähriger am Dienstag hinter einem Bus vor ein Auto gelaufen. Er kam mit schwersten Verletzungen in eine Klinik. Nun erlag das Kind den Verletzungen.