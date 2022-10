Ministerpräsidentenkonferenz Foto: Michael Matthey/dpa/Archivbild up-down up-down Regierung MV-Ministerpräsidentin Schwesig drei Wochen zur Reha Von dpa | 24.10.2022, 11:22 Uhr

Mecklenburg-Vorpommens Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) fällt in den kommenden drei Wochen aus. Sie habe am Montag ihre jährliche Reha-Maßnahme infolge ihrer überstandenen Krebserkrankung angetreten, teilte die Staatskanzlei in Schwerin mit. Die Kur dient demnach der Nachsorge.