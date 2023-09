Ermittlungen Mutmaßlicher Bahn-Anschlag: Bekennerschreiben aufgetaucht Von dpa | 08.09.2023, 13:52 Uhr | Update vor 18 Min. Zugausfall Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down

Nach dem mutmaßlichen Brandanschlag auf die Infrastruktur der Deutschen Bahn in Hamburg ist ein Bekennerschreiben auf der linken Plattform Indymedia aufgetaucht. „In der Nacht des 7. September haben wir in Hamburg Verkehrsadern der kapitalistischen Infrastruktur sabotiert“, heißt es darin. „Einige Liter Benzin in den Kabelschächten an den Schienen sollten zu möglichst langfristigen Ausfällen oder Einschränkungen beim Transport von zum Beispiel im Zuge neokolonialer Ausbeutung und erdzerstörendem Extraktivismus beschafften Rohstoffen führen.“