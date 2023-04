Polizeiabsperrung Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Vorpommern-Greifswald Munitionsbergungsdienst birgt Böller-Sprengsatz aus Keller Von dpa | 12.04.2023, 08:33 Uhr

Spezialisten des Munitionsbergungsdienstes haben einen selbst gebauten Sprengsatz aus Silvesterböllern aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) geborgen. Für die Anwohner habe aber keine Gefahr durch den Fund bestanden, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Neubrandenburg. Der Böller-Sprengsatz gehörte einem Mieter aus dem Haus. Dieser hatte am Dienstag selbst die Polizei gerufen, die den 45 Jahre alten Mann wegen eines psychischen Ausnahmezustandes in eine Klinik brachte. Dort hatte er von der Pyrotechnikbastelei berichtet. Die Polizei holte dafür die Spezialisten, was zu dem Einsatz der Munitionsberger im Stadtzentrum führte.