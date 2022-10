Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Polizeieinsatz Mann in Greifswald niedergestochen: Verdächtiger gefasst Von dpa | 25.10.2022, 11:15 Uhr

Ein 26-Jähriger soll am Bahnhof in Greifswald einen Mann niedergestochen und schwer verletzt haben. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, wurde der Tatverdächtige kurz nach dem Vorfall am Montagabend in der Nähe gefasst. Passanten hatten den Vorfall beobachtet und die Polizei alarmiert.