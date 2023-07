Blaulicht Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down Fahrthindernis Mann blockiert mit Kletteraktion Rostocker S-Bahn Von dpa | 28.07.2023, 12:23 Uhr

Mit einer gefährlichen Kletteraktion oberhalb von Oberleitungen hat ein Mann in Rostock zeitweise den S-Bahn-Verkehr lahmgelegt. In der Nacht zum Freitag sei ein Hinweis über einen Mann eingegangen, der am Haltepunkt Evershagen die Türen und damit die Abfahrt einer S-Bahn blockiere, teilte die Bundespolizei mit. Beamte entdeckten den Mann schließlich auf dem Schutzdach seitlich der Fußgängerbrücke oberhalb der Oberleitung. Die Strecke sei unverzüglich gesperrt und der Strom abgestellt worden. Man habe den Mann überzeugen können, wieder auf die Brücke zu kommen.