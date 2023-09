Notfälle Mann aus Sachsen bei Badeunfall gestorben: Ermittlungen Von dpa | 12.09.2023, 08:05 Uhr DLRG Wasserrettung Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Sym up-down up-down

Nach dem Tod eines Urlaubers aus Sachsen beim Baden in der Ostsee vor Graal-Müritz (Landkreis Rostock) hat die Polizei ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Damit sollen die Umstände des Badeunfalles genauer geprüft werden, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Der 68-jährige Mann aus Görlitz war mit seiner Frau an der Ostsee und am Montagnachmittag beim Schwimmen unweit der Seebrücke Graal-Müritz vor den Augen vieler Besucher verunglückt.