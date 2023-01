Vor der erwarteten Räumung von Lützerath Foto: dpa up-down up-down Räumung in Tagebau Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern in Lützerath im Einsatz Von dpa | 09.01.2023, 17:21 Uhr

Auch die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern unterstützt die Räumung des Ortes Lützerath am Braunkohletagebau Garzweiler in Nordrhein-Westfalen. „In zwei Zeiträumen von fünf beziehungsweise sechs Tagen wird jeweils eine Einsatzhundertschaft des Landesbereitschaftspolizeiamtes nach Nordrhein-Westfalen entsendet“, teilte das Innenministerium in Schwerin am Montag auf Nachfrage mit.