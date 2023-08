Unfall Jugendlicher Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt Von dpa | 18.08.2023, 14:47 Uhr Warndreieck Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein 17-Jähriger ist am Freitagmorgen bei Marlow (Vorpommern-Rügen) mit seinem Motorrad von einer Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr er mit seinem 125er Leichtkraftrad auf der Landstraße in einer Kurve vermutlich zu schnell. Er sei augenscheinlich schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.