Kompensation Höhere Entschädigungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute Von dpa | 23.03.2023, 15:58 Uhr

Ehrenamtliche Feuerwehrleute in Mecklenburg-Vorpommern sollen höhere Entschädigungen bekommen. Innenminister Christian Pegel (SPD) kündigte für Sommer eine Verordnung an, die eine vorherige aus dem Jahr 2013 ablösen soll. Diese sah zum Beispiel 20 Euro pro Stunde Verdienstausfallentschädigung für Selbstständige bei Einsätzen vor. Das sei nicht mehr zeitgemäß, räumte Pegel ein. Die CDU forderte eine Erhöhung auf 40 Euro. Außerdem sollen die Aufwandsentschädigungen für Feuerwehrleute steigen, die besondere Aufgaben übernehmen, etwa als Wehrführer. Das Land gebe dabei in der Regel Obergrenzen vor, die konkrete Höhe werde in den Kommunen festgelegt, sagt Pegel.