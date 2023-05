Erzbischof Stefan Heße Foto: Marcus Brandt/dpa/Pool/dpa up-down up-down Hamburger Erzbischof Heße erinnert an Einschränkung des Asylrechts 1993 Von dpa | 25.05.2023, 16:53 Uhr

Der Flüchtlingsbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz, der Hamburger Erzbischof Stefan Heße, hat an die Einschränkung des Grundrechts auf Asyl vor 30 Jahren erinnert. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes hätten das Asylrecht 1949 in die Verfassung aufgenommen. „Dahinter stecken die Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs, des Nationalsozialismus und der Vertreibung vieler Menschen“, erklärte Heße in einer am Donnerstag verbreiteten Videobotschaft.