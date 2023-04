Holger Glandorf Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild up-down up-down Handball-Bundesliga Glandorf über Machulla-Aus: „Das war privat sehr hart“ Von dpa | 25.04.2023, 18:08 Uhr

Geschäftsführer Holger Glandorf hat die überraschende Freistellung von Trainer Maik Machulla beim dreimaligen deutschen Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt verteidigt. „Die letzten Spiele waren so, dass man das Gefühl hatte: Da ist entweder was in der Mannschaft oder zwischen Mannschaft und Trainer - und dass man was verändern muss“, sagte der frühere Nationalspieler am Dienstag in einem Sky-Interview.