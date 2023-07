Protestbanner Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Nordwestmecklenburg Gemeinde Upahl wehrt sich weiter gegen Flüchtlingsunterkunft Von dpa | 26.07.2023, 16:06 Uhr

Das juristische Tauziehen um den Bau der Flüchtlingsunterkunft in Upahl (Nordwestmecklenburg) geht in die nächste Runde. In einer am Mittwoch verbreiteten Mitteilung erklärte die Gemeinde, dass sie die von der Kreisbaubehörde erteilte Baugenehmigung für rechtswidrig erachte und deshalb Widerspruch eingelegt habe. Noch im Laufe der Woche solle beim Verwaltungsgericht in Schwerin „ein Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Widersprüche“ gestellt werden, hieß es. Wie ein Gerichtssprecher auf Anfrage sagte, lag ein solcher Antrag am Mittwoch noch nicht vor.