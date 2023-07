Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Wolgast Fünf Verletzte bei Unfall: Drei Kinder darunter Von dpa | 23.07.2023, 19:39 Uhr

Bei einem Unfall nahe Wolgast (Vorpommern-Greifswald) sind am Sonntag fünf Menschen verletzt worden, darunter drei Kinder. Der 31-jährige Fahrer eines Transporters aus Nordhessen kam auf der Bundesstraße 111 beim Bremsen in einer Kolonne nach rechts von der Straße ab und prallte mit dem Fahrzeug gegen einen Straßenbaum, wie eine Polizeisprecherin sagte. Alle fünf Insassen, darunter die Kinder im Alter von 8, 4 und einem Jahr, kamen verletzt in Krankenhäuser. Die B111 führt zur Insel Usedom.