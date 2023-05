Innenminister Herbert Reul Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Kriminalität Explosion in Ratingen: Drei Personen noch in Lebensgefahr Von dpa | 22.05.2023, 11:01 Uhr

Am 11. Mai werden bei einem Polizeieinsatz in eienm Hochhaus in Ratingen 35 Menschen verletzt, zum Teil schwer. Viele Fragen zu dem Einsatz sind noch nicht abschließend geklärt.