Neue Nutzung in Sicht Erneut Brand in ehemaliger SED-Parteischule Von dpa | 25.07.2023, 13:25 Uhr

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage musste am frühen Dienstagmorgen die Feuerwehr in Schwerin ausrücken, um einen Brand in der ehemaligen SED-Parteischule im Süden der Stadt zu bekämpfen. Der Plattenbau stehe seit Jahren leer und sei immer wieder Tummelplatz für Jugendliche, sagte eine Sprecherin der Polizei. Das Feuer habe rasch gelöscht werden können, Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung seien aufgenommen worden.