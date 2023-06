Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down Feuer Erhebliche Schäden bei Brand in Feriendorfsiedlung in Dümmer Von dpa | 06.06.2023, 18:23 Uhr

Bei einem Brand in einer Feriendorfsiedlung in Dümmer (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind am Dienstag ein Bungalow zerstört sowie ein weiteres Ferienhaus und ein Wohnwagen erheblich beschädigt worden. Auch zwei Autos, ein Motorrad und eine Schuppenanlage seien in Mitleidenschaft gezogen worden, teilte die Polizei mit. Der Brand brach aus noch ungeklärter Ursache am frühen Nachmittag in dem Bungalow aus. Dann griffen die Flammen auf das benachbarte Ferienhaus über. Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.