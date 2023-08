Rostock Entzündetes Klopapier Ursache für Brand in Einkaufscenter Von dpa | 09.08.2023, 07:21 Uhr Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach dem Brand in einem Rostocker Supermarkt und der anschließenden Räumung des gesamten Einkaufszentrums ermittelt die Polizei wegen Verdachts der schweren Brandstiftung. Die Ursache des Brandes soll Toilettenpapier gewesen sein, das Unbekannte am Dienstagnachmittag in einer Ecke des Supermarktes entzündet haben, wo es auf Paletten lagerte, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Das hätten die Ermittlungen ergeben.