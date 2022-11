Eisarena Oberhof Foto: Martin Schutt/dpa up-down up-down Wintersport Eisarena Oberhof vor Doppel-WM offiziell eröffnet Von dpa | 07.11.2022, 17:32 Uhr

Nach mehr als zwei Jahren Sanierungsarbeiten ist die Eisarena Oberhof am Montag rechtzeitig vor der Doppel-WM im Biathlon und Rodeln im kommenden Jahr offiziell eröffnet worden. Die Sportstätte wurde seit dem 6. April 2020 für mehr als 40 Millionen Euro saniert und ökologisch nachhaltiger gestaltet, wie die Thüringer Staatskanzlei am Montag zur Übergabe mitteilte. Damit sei sie an internationale Standards angepasst und langfristig konkurrenzfähig gemacht worden.