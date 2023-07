Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Schwerin Diebstahl von Katalysatoren: Zwei mutmaßliche Täter gefasst Von dpa | 24.07.2023, 07:49 Uhr

Nach einer Serie von Katalysatoren-Diebstählen hat die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern zwei Männer gefasst. Sie wurden von Passanten beobachtet, wie sie sich am Sonntag in Schwerin an Autos zu schaffen machten - die Zeugen riefen die Polizei, wie eine Sprecherin der Behörde am Montag mitteilte. Im Wagen der Verdächtigen fand die Polizei demontierte Autoteile von mindestens zwei Fahrzeugen sowie das entsprechende Tatwerkzeug - es werde wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall ermittelt.