Dingo der Bundeswehr Foto: Philipp Schulze/dpa up-down up-down Angriffskrieg in der Ukraine Deutschland liefert Raketenwerfer und gepanzerte Fahrzeuge Von dpa | 15.09.2022, 15:29 Uhr

Der Druck zur Lieferung weiterer Waffen an die Ukraine ist in den vergangenen Tagen gewachsen. Nun kündigt die Verteidigungsministerin weitere Rüstungshilfe an. Die von Kiew gewünschten Kampfpanzer sind es nicht.