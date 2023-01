Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Vorpommern-Rügen Bettkastenversteck und Diebstahlmeldung: Zwei Festnahmen Von dpa | 09.01.2023, 15:03 Uhr

Die Stralsunder Polizei hat innerhalb kurzer Zeit zwei per Haftbefehl gesuchte Straftäter gefasst, wobei einer der Gesuchten durch Bettwäsche verraten wurde. Wie eine Sprecherin der Polizei am Montag sagte, klingelten Beamte am Sonntag an der Wohnungstür eines 34-Jährigen, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Der Mann aus dem Stadtteil Knieper West war wegen Körperverletzung vom Amtsgericht zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden, hatte die Haft aber nicht angetreten,