Verkehr Betrunkener Autofahrer baut Unfall und fährt weiter Von dpa | 02.03.2023, 11:46 Uhr

Ein betrunkener Autofahrer hat am Donnerstagmorgen in Schwerin einen Unfall gebaut und ist mit dem stark beschädigten Pkw weiter gefahren. Zeugen seien auf den Mann aufmerksam geworden und hätten die Polizei alarmiert, teilten die Beamten in Schwerin am Donnerstag mit. Als ihn die Polizei antraf, hätten die Beamten festgestellt, dass der 57-Jährige leicht verletzt und stark alkoholisiert gewesen sei. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 3,61 Promille.